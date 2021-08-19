انخفاض كبير بأسعار الغاز في أوروبا بعد تصريحات "غازبروم"

انخفضت أسعار الغاز بأوروبا في سوق العقود الآجلة إلى أقل من 500 دولار لكل ألف متر مكعب بعد إعلان شركة غازبروم عن الحجم المحتمل لإمدادات الغاز عبر مشروع "التيار الشمالي 2" في عام 2021، وفقًا لبيانات التداول.

وقالت غازبروم في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الإمدادات عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 2" هذا العام قد تصل إلى 5.6 مليار متر مكعب من الغاز.

وفقًا للمعلومات الواردة من بورصة لندن "ICE"، بعد أن أعلنت الشركة عن سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر على مؤشر "TTF" الهولندي، انخفضت الأسعار بنسبة 5%، إلى حوالي 500 دولار لكل 1000 متر مكعب. اعتبارًا من 12.26 بتوقيت موسكو (09.26 بتوقيت غرينيتش)، وتم تعديل قيمة المؤشر قليلاً إلى حوالي 516 دولارًا لكل 1000 متر مكعب.

في وقت لاحق انخفضت الأسعار مرة أخرى، مقارنة بالقيمة قبل إعلان غازبروم، وكان الانخفاض الكامل حوالي 9%، ما يصل إلى 483 دولارًا لكل 1000 متر مكعب. اعتبارًا من 13.03 بتوقيت موسكو (09.03 بتوقيت غرينتش)، ويتم تداول المؤشر عند 493 دولارًا.