بيتكوين ترتفع إلى أكثر من 50 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف مايو

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية بنسبة 2.5 بالمئة، ليسجل رقما قياسيا جديدا بتجاوز الـ 50 ألف دولار لأول مرة منذ 15 مايو/أيار الماضي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بوابة "كوين ماركت كاب" المعنية بحساب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة: "ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.33 بالمئة- إلى 49915 دولارا".

وعلى منصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، ارتفع سعر عملة البيتكوين الرقمية بنسبة 2.5 بالمئة ليصل إلى أكثر من 50 ألف دولار.

وتتعرض العملات المشفرة كالبيتكوين وغيرها لانتقادات دائمة من قبل الجهات المؤسساتية، لاستعمالاتها غير المشروعة وأيضا بسبب عدم الكشف عن هوية مستعمليها ، فضلا عن سهولة استخدامها.



وأصبحت عملة البيتكوين، محور حديث أساسي على طاولة صناع القرار الرسمي، وحتى بين مجالس إدارات الشركات الكبرى والمستثمرين الذين يبحثون عن فرصة لزيادة ثرواتهم، أو أولئك الذين يطاردون حلم الثراء السريع.