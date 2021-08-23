أسعار الذهب في مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا، اليوم الاثنين، بمعدل وصل إلى 5 جنيهات للغرام الواحد.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" أن سعر غرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 788 جنيهًا، وعيار 18 نحو 675 جنيهًا، وعيار 24 نحو 901 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,304 جنيها.

من جانبه، صرح إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكاسها محليا، لذلك فالوقت حاليا مناسب جدا لمن يرغب في شراء الذهب من المصريين.

وأضاف المسؤول المصري أن أسعار الذهب العالمية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، وذلك عقب الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب العالمية في أعقاب القرار الفيدرالي الأمريكي.

وأشار واصف إلى أن سوق الذهب المصرية شهدت رواجا مع إقبال المواطنين على الشراء، وبالتالي ارتفاع في الطلب على الذهب مع تراجع وانخفاض المعروض، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار الذهب محليًا في حدود الـ8 جنيهات بالغرام دون المصنعية.