روساتوم تستأنف شحن المعدات الأساسية لبناء مفاعل "أكويو" للطاقة النووية في تركيا

بدأ مصنع " أتوماش" التابع لعملاق الطاقة الروسية "روساتوم" بشحن مولدات البخار لوحدة الطاقة رقم 2 في محطة الطاقة النووية "أكويو"، التي هي قيد الإنشاء في تركيا، بحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية للشركة.

مولدات البخار هي من المعدات الرئيسية لمقصورة المفاعل في وحدة الطاقة النووية. كما أنها ضرورية للحصول على بخار الماء الذي يحرك مولد التوربينات. تتضمن المجموعة أربعة مولدات بخار وزن كل منها 355 طنًا.

سيتم أولا تسليم المنتجات إلى ميناء خزان تسيمليانسك عن طريق البر. بعد ذلك سيتم تحميل مولدات البخار على بارجة وإرسالها إلى تركيا عن طريق البحر.

وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، وتقع في مقاطعة مرسين. يتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل الثالث.

تبلغ سعة كل وحدة طاقة "NPP 1200" ميغاوات. يعد إنشاء محطة الطاقة النووية أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لقانون "البناء - الامتلاك – التشغيل".

تبلغ تكلفة البناء حوالي 20 مليار دولار. يلبي المشروع جميع متطلبات السلامة الدولية الحديثة في صناعة الطاقة النووية.

بدأ بناء أول وحدة طاقة لمحطة الطاقة النووية بإشراف روساتوم في أبريل/نيسان 2018، والثانية في أبريل 2020 ، والثالثة في مارس من هذا العام.