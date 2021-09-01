ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع "أوبك+"

تعافت أسعار النفط اليوم الأربعاء عقب تقرير أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية نزلت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي لترتفع الأسعار بعد خسائر الليلة الماضية نتيجة تداعيات الإعصار إيدا على المصافي الأمريكية.

وزادت الأسعار قبل اجتماع "أوبك+" المقرر في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، حيث من المرجح أن تلتزم المجموعة التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء بخطة إضافة 400 ألف برميل يوميا للسوق في كل شهر حتى ديسمبر/ كانون الأول.

وكسبت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني 45 سنتا ما يعادل 0.6 بالمئة لتلامس 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 68.95 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا أيضا ما يوازي 0.6 بالمئة. وقال افتار ساندو من فيليبس فيوتشرز إن تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس الذي أظهر تراجعا أكثر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية يدعم الأسعار.

قال مصدران في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، إن مخزونات الخام انخفضت بواقع أربعة ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس آب، وفقا لـ "رويترز".

وقبل التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر صدوره في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاض المخزونات بواقع 3.1 مليون برميل.

ومن المتوقع أن يستمر الضغط على أسعار الخام الأمريكية مع التعافي التدريجي لإنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، ولكن محللين ذكروا أن عودة المصافي للعمل بشكل طبيعي ستستغرق وقتا أطول.