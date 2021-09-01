العملة المشفرة "سول" تقفز إلى مستوى جديد غير مسبوق

ارتفعت قيمة عملة سولانا "SOL" بنسبة 26%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 125.98 دولارًا، لتصبح سابع أعلى العملات الرقمية قيمة هذا الأسبوع، متجاوزة "Dogecoin".

وأشار موقع "euronews" إلى أن عملة سولانا كانت العملة الرقمية الأقوى التي ارتفعت قيمتها خلال آخر 24 ساعة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع حققت قيمة سولانا علامة فارقة أخرى، حيث تجاوزت قيمة مشاريع التمويل اللامركزية، التي لفتت أنظار المنظمين، المثبتة على لوائح "blockchain"، حيث تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا هذا الشهر وحده.

وعلى الرغم من أن قيمة سوق العملات المشفرة الأوسع ظلت ثابتة تقريبا في الأسبوع الماضي، فقد ارتفع سعر سولانا بشكل مذهل بنسبة 37%، مما رفع مكاسب المضاربين إلى ما يقرب من 70%.