النفط العراقية: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار

قالت وزارة النفط، في العراق، إن حصيلة إيرادات الكميات المصدر من النفط الخام لشهر أغسطس/ آب الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار.

وأعلنت الوزارة، اليوم الأربعاء، الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر أغسطس، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشارت الوكالة إلى أنه "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (94) مليوناً (660) ألفاً و(239) برميلاً، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(533) مليوناً و(142) ألف دولار".

وأشارت الوزارة إلى أن "تسعيرة النفط الخام، التي يتم تسويقها من قبل (سومو) بنوعياتها ومواصفاتها هي تسعيرة شهرية وليست يومية، وليست لها علاقة بالمتغيرات اليومية للسوق النفطية العالمية، وغير قابلة للاجتهاد من قبل بعض الأفراد أو المواقع الإلكترونية بخصوص ارتفاع وانخفاض أسعار النفط العراقية والإعلان عن أرقام غير دقيقة بحسب ارتفاع وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ مما يتسبب في تشويه الحقائق والمعلومات عن ذلك".

ولفتت إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليوناً و(655) ألفاً و(930) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(400) ألف و(309) براميل".

وبحسب الإحصائية فإن "معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملابين و(450) ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (69) دولاراً".