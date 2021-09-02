الصناديق الاستثمارية السعودية تستحوذ على 79.5% من الأسهم الأمريكية والأوروبية

أفادت وسائل إعلام اقتصادية سعودية برفع الصناديق الاستثمارية العامة في المملكة أصولها في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية، بنهاية الربع الثاني 2021، بنسبة 79.5% على أساس سنوي.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية "بلغ إجمالي أصول الصناديق العامة المستثمرة في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية نحو 2.33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2021".

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن أصول الصناديق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت نحو 1.29 مليار ريال بفارق 1.03 مليار ريال.

وأوضحت الصحيفة أنه بذلك تكون أصول المملكة في الأسواق الأمريكية والأوروبية سجلت أعلى مستوى في خمسة أعوام، تحديدا منذ منتصف 2016.

وأشارت إلى الأصول السعودية سجلت نمواً للربع الخامس على التوالي، إذ نمت 18.3%، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته الذي شكلت الأصول حينها نحو 1.97 مليار ريال.

وقالت الصحيفة إلى أصول الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية بلغت نحو 1.54 مليار ريال (تعادل 66% من السوقين) بنهاية الربع الثاني 2021، مسجلة نمواً بنحو 85% للفترة المماثلة من العام الماضي، وبفارق نحو 705 ملايين ريال.

وأيضا ارتفعت أصولها في سوق الأسهم الأوروبية 70% على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 791 مليون ريال مقابل 465 مليون ريال للفترة المماثلة، بفارق بلغ نحو 326 مليون ريال.

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