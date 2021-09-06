سيئول: نهدف لاستئناف اتفاقية تجارة حرة جديدة مع عدد من الدول العربية

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أنها تهدف إلى استئناف المحادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.

وأفادت وكالة "يونهاب" أن وزير التجارة يو هان-كو يخطط للقاء نظيره الإماراتي، وزير دولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي في وقت لاحق من اليوم عبر الفيديو، ولاقتراح استئناف المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وقال الوزير يو في بيان، "اتفاقية التجارة الحرة المتعددة الأطراف تلعب دورا حاسما في إقامة علاقات اقتصادية مستدامة والتعامل مع التغيرات في سلسلة التوريد العالمية وسط جائحة كوفيد-19".

وخلال الاجتماع، يخطط البلدان أيضا لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية لإقامة علاقات أعمق في قطاع الطاقة.

وقال يو "كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة تقيمان علاقات وثيقة في قطاعات الطاقة التقليدية، بما في ذلك الصناعات البترولية والنووية"، مضيفا "بناء على هذا التعاون، يحتاج البلدان إلى توسيع شراكتهما لتشمل الصناعات الناشئة، بما في ذلك الطاقة المستدامة".

هذا واتفقت كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي على بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في عام 2007، لكن المحادثات ذات الصلة توقفت منذ عام 2009.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول أعضاء تحت جناحه، وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.