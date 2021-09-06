سعر الدولار ينخفض لأقرب مستوى له منذ شهر بسبب إجراءات تقليص التحفيز

انخفض سعر الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين 6 سبتمبر/أيلول، عند أقرب مستوى له منذ شهر تقريبا، مقابل نظراء رئيسيين.

وأوضحت وكالة "رويترز"، أن ذلك الانخفاض في أسعار الدولار جاء عقب تقرير وظائف أضعف من المتوقع، أثار بعض التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يرجئ بدء تقليص التحفيز.

كما ارتفع أيضا مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 92.201.

وهبط سعر الدولار يوم الجمعة إلى 91.941 لأول مرة منذ 4 أغسطس/آب، عندما أظهر تقرير الوظائف الأمريكي، الذي تجري متابعته عن كثب، أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف أقل عدد من الوظائف في سبعة أشهر في أغسطس.

وتراجع اليورو بنحو 0.08% إلى 1.18685 دولار بعدما لامس أعلى مستوى منذ 29 يونيو/حزيران في نهاية الأسبوع الماضي عند 1.1909 دولار.

ولقيت العملة الموحدة دعما من توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي الذي سيجتمع يوم الخميس اقترب من تقليص برنامجه التحفيزي.

وارتفع الدولار 0.09% مقابل الين إلى 109.785 ين، وما زال يتأرجح في منتصف نطاق تداوله خلال الشهرين الماضيين.

واعترى الضعف الدولار الأسترالي لينخفض 0.19% إلى 0.7434 دولار أمريكي ولكنه ظل قريبا من إغلاق يوم الجمعة عند 0.74775 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 يوليو/ تموز. ويتخذ بنك الاحتياطي الأسترالي قراراته بشأن السياسة النقدية يوم الثلاثاء.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.2 إلى 0.7139 دولار أمريكي بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 يونيو يوم الجمعة عند 0.7170 دولار أمريكي.

واستقرت بتكوين تقريبا عند 51774.43 دولار، بعد أن لامست في وقت سابق 51988.42 دولار، وهو مستوى لم تسجله منذ 12 مايو/أيار.

وجرى تداول منافستها الأقل حجما إيثر متراجعة قليلا عند 3925.98 دولار بعد أن تجاوزت أربعة آلاف دولار الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ منتصف مايو.