النرويج تقدم قروضا بملايين الدولارات للاستثمار في مشاريع طاقة التيارات البحرية

أعلنت الحكومة النرويجية عن سلسلة من المنح المالية الجديدة التي تركز على تطوير قطاعات الطاقة الخضراء في البلاد وتدعم التقنيات الجديدة في مجال الطاقة.

تركز المنح على تطوير قطاع طاقة التيارات البحرية والبنية التحتية اللازمة لتطوير شحن الأمونيا. سيتلقى كل من هذين المشروعين ما يقرب من 10 ملايين دولار لتطوير برامجهما.

قال سفينونج روتيفاتن، وزير المناخ والبيئة النرويجي: "أنشأت الحكومة النرويجية برنامج "مبادرة المنصة الخضراء" للمساعدة في رفع هذا النوع من المشاريع المبتكرة".

يركز المشروع على تطوير تكنولوجيا وحلول جديدة لتمكين نمو التيارات البحرية على الجرف القاري النرويجي. وسيركز على الطريقة التي يتم بها توصيل الطاقة المتولدة من توربينات الرياح الثابتة القاع إلى الشبكة الكهربائية، بحسب ما ذكر موقع "maritime".

من بين الركائز التي سيتم تطويرها هي تصميمات جديدة للكابلات تحت سطح البحر ومحطات تحويل عائمة بالإضافة إلى أبحاث لدعم تطوير مزارع التيارات البحرية الأكبر حجمًا.