بلد يعلن عن هيمنته على أسواق التمر العالمية

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، أن إيران نجحت بالهيمنة على سوق التمر العالمي، وذلك بفضل سياستها الإنتاجية والاقتصادية المرتبطة بهذا المجال.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن إيران احتلت المركز الثاني في العالم في إنتاج التمر بعد مصر، حيث تقوم بإنتاج 900 ألف طن سنويا وهو ما يشكل نحو 7.7 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية.

وأشارت الوكالة إلى أن التمور الإيرانية تعتبر من أجود أنواع التمور العالمية وتحتل مكانة مرموقة بين سائر المنتجات الإيرانية، مضيفة أن مزارع النخيل في إيران موجودة بکثافة في المحافظات الجنوبية والجنوب غربية مثل أهواز وبلوشستان وهرمزکان وبوشهر وکرمان.

وبحسب الوكالة تنمو اشجار النخيل في 15 محافظة في إيران، ويوجد أكثر من 250 ألف هكتار من بساتين التمور في البلاد، وتنتج 5 محافظات أكثر من 99% من تمور البلاد، حيث تحتل محافظة سيستان وبلوشستان بامتلاکها 54 ألف هكتار من بساتين التمور المرتبة الأولى في زراعة نخيل التمور بإيران وتأتي محافظة خوزستان في المرتبة الثانية حیث تبلغ مساحتها من البساتین نحو 35 ألف هكتار وتليها محافظة بوشهر بامتلاکها 34 ألف هکتار من البساتین.

وقامت إيران بتصدير التمور إلى 70 دولة بما فيها السويد وهولندا وروسيا وتركيا وقطر وأوكرانيا وأفغانستان وكندا واستراليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والعراق والهند وباكستان والصين وتشيلي وهنغاريا.