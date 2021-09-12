مصر... فوز مبادرة "حياة كريمة" بجائزة دولية

فازت المبادرة الرئاسية المصرية "حياة كريمة" بجائزة دولية، في دولة الإمارات.

وحسب بوابة الأهرام المصرية، فاز مشروع حياة كريمة في مسابقة "Big5 Impact Awards"، حيث تشارك به شركة المقاولن العرب.

وتنافس المشروع مع مشروعات أخرى من شركات عربية وعالمية، ووصل المشروع وشركة إمارتية وأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية للقائمة النهائية.

واختارت لجنة التحكيم بشكل نهائي فوز "حياة كريمة" بالمسابقة الدولية.

ومبادرة "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسة مصرية، تعمل على تغيير الحياة في الريف المصري، بتطويره على كافة الأنحاء.