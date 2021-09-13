الولايات المتحدة تبيع 20 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن بيع 20 مليون برميل نفط خام من احتياطي الطوارئ إلى 8 شركات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن بيان لوزارة الطاقة.

كانت وزارة الطاقة قد دعت الشركات للمشاركة في المزاد يوم 23 أغسطس/آب الماضي. وذهبت العقود إلى شركة "أتلانتيك" للتجارة والتسويق، وهي ذراع للشركة الفرنسية "توتال "شيفرون"، وشركة "إكسون موبيل" للنفط، وشركة "ماراثون" للإمدادات النفطية والتجارة (MPCN)، وشركة "موتيفا"، وشركة "فيليبس".

تزامن المزاد مع ارتفاع أسعار النفط الأميركي، وسط مخاوف من تأثّر الإمدادات بإعصار آيدا، إضافة إلى مواصلة كوفيد-19 في ضرب البلاد.

تحصل الشركات الفائزة بخام احتياطي الطوارئ على النفط من مخازن في ولايتي تكساس ولويزيانا في المدة بين 1 و15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق بيان الإدارة على موقعها الإلكتروني.