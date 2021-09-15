تسجيل
13:40 GMT15 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    23 تريليون دولار خسائر الولايات المتحدة بسبب "عدم المساواة"

    © AP Photo / John Minchillo
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104512/37/1045123710_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_f1704866b0faa78771365c87a9864d98.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202109151050158364-23-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9/

    كلف غياب المساواة في التوظيف والتعليم والأرباح، الاقتصاد الأمريكي، ما يقرب من 22.9 تريليون دولار على مدار الثلاثين عاما الماضية، وهو مبلغ من المرجح أن يزداد مع توسع الأقليات.

    جاء ذلك وفقا لورقة جديدة من اقتصاديين بما في ذلك رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، نقلتها مجلة "فورتشن" الأمريكية.

    قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، 2013
    © REUTERS / Andrew Burton
    تجار الحرب... كيف أصبح بعض الأفغان فاحشي الثراء بفضل الغزو الأمريكي؟

    وكتب الاقتصاديون، أن فرصة المشاركة في الاقتصاد والنجاح على أساس القدرة والجهد هي "أساس أمتنا واقتصادنا" لكن لسوء الحظ، عرقلت الحواجز الهيكلية باستمرار هذا المسار للعديد من الأمريكيين.

    وبسبب ذلك، تركت مواهب الملايين من الناس غير مستغلة بالكامل أو على الهامش، والنتيجة هي انخفاض مستوى الرخاء، ليس فقط للمتضررين، ولكن للجميع، بحسب الورقة البحثية.

    تنظر الورقة، التي نشرتها مجلة "بروكينغز بيبارز" الصادرة عن معهد "بروكينغز"، في كيفية تأثير عدم المساواة في الاقتصاد على النمو منذ عام 1990.

    ومن بين مؤلفي الورقة شيلبي بوكمان من جامعة ستانفورد، ولورا تشوي، نائب رئيس تنمية المجتمع في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، وليلي سيتلمان من جامعة بوسطن.

    يضيف البحث الجديد إلى مجموعة متزايدة من التحاليل التي تسعى إلى قياس تأثير عدم المساواة في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، حيث وجد الاقتصاديان دانا بيترسون وكاثرين مان أن سد الفجوات العرقية كان سيحقق 16 تريليون دولار إضافية لالاقتصاد الأمريكي منذ عام 2000.

    الاقتصاديون بما في ذلك ويليام داريتي وليزا كوك وآخرون أجروا بحثا مكثفا لإظهار تكلفة التحيزات العرقية، وكيف أنها متأصلة في سوق العمل.

    مفهوم العدالة

    قال دالي للصحفيين:

    هذا بحث بسيط، من نواح كثيرة، لإظهار نقطة مهمة، وهي أن مكاسب الناتج المحلي الإجمالي هي للجميع وأن سد الفجوات ليس لعبة محصلتها صفر.

    وتابع بالقول: "لا يقتصر الأمر على إعادة ترتيب عملية توزيع العائدات من الكعكة بنفس الحجم فحسب، بل إننا في الواقع نحتاج تحسين حجمها ثم نوزع عائدات هذا التحسين، لذا فهذه لعبة مختلفة عما يعتقده كثير من الناس عندما يفكرون في الإنصاف".

    زوار وسياح في موقع ثوران بركان فاغرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غربي أيسلندا، التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترًا من عاصمة البلاد ريكيافيك، 21 مارس 2021
    © AFP 2021 / Jeremie Richard
    هل يمكن للإنسان المرور عبر باطن الأرض وصولا إلى الجهة المقابلة؟

    يقيس الاقتصاديون في ورقة "بروكينغز" تكلفة عدم المساواة في سلسلة من مؤشرات العمل والتوظيف.

    وتبين أن الفوارق مثل متوسط ​​دخل الرجل الأسود بلغت 8 دولارات أقل من نظيره الأبيض في الساعة، والفجوة لم تتغير في معدلات التوظيف بين الرجال السود والبيض منذ عام 1990، إلى جانب اتساع فجوة الأجور بين الإناث من السود والبيض، وكل ذلك يساهم في خسارة الناتج الاقتصادي المحتملة.

    يجادل المؤلفون بأن التحصيل التعليمي، في حد ذاته، ليس حلا للتباينات، ومن المرجح أن يتم توظيف الأمريكيين البيض والآسيويين أكثر من أقرانهم من ذوي الأصول اللاتينية في وظيفة تتطلب مستوى التعليم الذي حققوه، بدلا من وظيفة تتطلب درجة أقل مما تم تحقيقه بالفعل.

    كتب المؤلفون: "تشير الفروق المستمرة والكبيرة في فرص العمل للأقليات العرقية، حتى بعد ضبط التحصيل العلمي، إلى قدر كبير من الموارد البشرية غير المستغلة بالكامل والتي إذا تم تخصيصها بشكل أكثر إنصافًا يمكن أن تعزز الناتج الإجمالي".

    وأشاروا إلى أنه من المرجح أن يتأثر الإنتاج المستقبلي بدرجة أكبر حيث من المتوقع أن يستمر حجم مجموعات الأقليات الكبيرة - مثل الأمريكيين من أصل لاتيني - في النمو.

    كتب المؤلفون أيضا:

    بالنظر إلى أن نسبة السكان من الأقليات العرقية والإثنية مستمرة في الارتفاع، فإن المكاسب لن تنمو إلا في المستقبل.

    يؤدي تخصيص المواهب بشكل أكثر إنصافا عن طريق التعليم والتوظيف إلى تحسين الابتكار والاختراع وريادة الأعمال، مما يضع الأساس للنمو اليوم والنمو في المستقبل، وفقا للاقتصاديين.

    انظر أيضا:

    بدء مراسم الحداد على ضحايا هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة... فيديو
    الولايات المتحدة تبيع 20 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ
    الولايات المتحدة تشترط اتخاذ إجراءات حقوقية لمنح مصر مساعدات عسكرية
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المدير العام لشركة آبل تيم كوك يكشف الستار عن أيفون 13 الجديد ونسخ مطورة من أيباد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
    موسم الخريف والجديد من شركة "أبل"
    بيروقراطية فرط صوتية
    بيروقراطية فرط صوتية
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك