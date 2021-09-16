سعر الغاز يعاود الارتفاع في أوروبا بعدما سجل انخفاضا خلال التداولات الصباحية

عاد سعر الغاز للارتفاع في سوق العقود الآجلة الأوروبية ليبلغ 841 دولارا لكل ألف متر مكعب، بعدما انخفض عند افتتاح تداولات اليوم الخميس بنسبة 9.4%، وتم تداوله في حدود 781.5 دولار.

وأشارت بيانات تداول العقود الآجلة لشركة "ICE" إلى تباطؤ سعر الغاز في سوق العقود الآجلة الأوروبية إلى 2%، وتم تداوله عند 841 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وبلغت تكلفة العقود الآجلة للغاز لشهر أكتوبر/تشرين الأول على مؤشر "TTF" الهولندي، المركز الأوروبي الأكثر سيولة، عند 9.29 بتوقيت موسكو، 781.5 دولار لكل 1000 متر مكعب.

وتجاوز سعر الغاز في السوق الأوروبية، أمس الأربعاء، لأول مرة في التاريخ حاجز الـ850 دولارا لكل ألف متر مكعب، بحسب بيانات التداول.

ويواصل سعر الغاز في العقود الآجلة الأوروبية تحطيم الأرقام القياسية، وعند افتتاح التداول تجاوز عتبة الـ830 دولارا، لكل ألف متر مكعب، وبعد دقائق تجاوز حاجز 850 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات التداول.

وبلغت تكلفة العقود الآجلة للغاز لشهر أكتوبر، بحسب مؤشر "تي إف إف" الهولندي، في بداية جلسة التداول، 851.27 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويعود سبب نمو سعر الغاز بوتيرة متسارعة في أوروبا لعدة أسباب، تتعلق بالمستوى المنخفض من احتياطيات خزانات شمال شرقي أوروبا، وحالة الطقس، بالإضافة لعدم اليقين مع إطلاق خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

وكان سعر الغاز في أوروبا قد سجل رقما قياسيا في جلسة التداول، يوم الجمعة الماضي، عندما وصل إلى 710 دولارات لكل ألف متر مكعب.