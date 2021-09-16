العراق يوقع مذكرة لتنفيذ مصفى القيارة بطاقة تكريرية تصل لـ 70 ألف برميل

وقال وكيل الوزراة لشؤون التصفية حامد يونس، خلال حفل التوقيع، إن "الوزارة حريصة على النهوض بقطاع التصفية من خلال محور يتعلق بخطط تطوير المصافي الحكومية بإضافة وحدات متطورة لزيادة الإنتاج وتحسين المنتجات، ومحور آخر يتعلق بإنشاء مصافي استثمارية متطورة موزعة في أنحاء العراق وحسب الحاجة والكثافة السكانية وتهدف الى تغطية وتلبية الحاجة المحلية".

🔷 النفط توقع مذكرة اتفاق مبادىء لتنفيذ مصفى القيارة بطاقة تكريرية 70 الف برميل



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وصرح مدير عام شركة "مصافي الشمال"، قاسم عبد الرحمن، إن مذكرة المبادئ مع شركتي "سيب" و"ليماك" ترسم لخارطة طريق لعقد استثماري لمصفى القيارة بطاقة 70 ألف برميل باليوم باستخدام تقنيات معقدة ومتطورة لمعالجة النفط الثقيل وتحويله إلى منتجات بيضاء بمواصفات أوروبية "يورو 5" .

عبر ممثل شركة "سيب"، طاهر عبلحد قريو، عن سعادته بانضمام شركته إلى تنفيذ مشروع كبير ومهم يقع ضمن استراتيجية وزارة النفط وخططها لتطوير قطاع التصفية، مؤكداً أن المفاوضات مع الجهات المعنية في الوزارة استغرقت أكثر من عام وصولاً إلى صيغة اتفاق المبادئ، يعقبها التوقيع على العقد بعد ثلاثة أشهر تقدم خلالها الشركات المتعاقدة التزاماتها المالية والفنية والوثائق الخاصة بالمشروع.

وأكد ممثل شركة "ليماك"، عبد الحكيم مدحي، استعداد شركته لتنفيذ المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة في قطاع التصفية باستخدام أحدث المعدات والتقنيات لمعالجة النفط الثقيل.