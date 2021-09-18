تسجيل
19:16 GMT18 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الخارجية الصيني وانغ يي

    وزير الخارجية الصيني: منظمة شنغهاي للتعاون تلعب دورا أكبر في الشؤون الإقليمية والدولية

    © REUTERS / TINGSHU WANG
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1049581886_0:0:2447:1376_1200x675_80_0_0_18528c60a1431fc0c6df8563a2c37e6b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202109181050188693-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/

    أعرب عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم (السبت) عن توقعاته بأن منظمة شنغهاي للتعاون ستدفع التعاون عبر مختلف المجالات على نطاق أوسع ومستوى أعمق، في حين ستلعب دورا أكبر وأكثر إيجابية في الشؤون الأقليمية والدولية.

    وأوضح وانغ في مقابلة بشأن نتائج وأهمية حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ الاجتماع الـ21 لمجلس رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون عبر رابط فيديو أمس الجمعة، أن "نمو عائلة منظمة شانغهاي للتعاون يظهر النداء القوي لمفاهيم تعاون المنظمة".

    الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021
    © REUTERS / DIDOR SADULLOEV
    رئيسي: إيران حققت نجاحا دبلوماسيا عبر عضويتها في منظمة شنغهاي

    وأطلق الاجتماع إجراءات قبول انضمام إيران لأعضاء المنظمة وكذلك السعودية ومصر وقطر كشركاء حوار جدد، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.

    وقال وانغ إنه من المعتقد أن المنظمة ستواصل التمسك بروح شانغهاي وتطوير العلاقات الودية وتدعيم التعاون مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى، مع دفع بناء مجتمع مصير مشترك أوثق وكذا دخول المنظمة إلى فصل جديد من التنمية.

    وأشار إلى أن خطاب شي في القمة لخص خبرات التنمية للمنظمة على مدار عقدين ماضيين، وقدم أيضا المقترحات الصينية لمستقبل المنظمة، قائلا إن هذا يظهر أن الصين كونها العضو المؤسس للمنظمة، تولي أهمية لتطوير المنظمة وتقود ذلك.

    وأشاد القادة الحاضرون في القمة بالمقترحات الصينية واتفقوا على تعميق التعاون عبر مختلف المجالات، وكذا المضي قدما في الرحلة الجديدة لتعاون المنظمة والسعي إلى تنمية جديدة، حسبما ذكر وانغ، مضيفا أن نتائج القمة ستدعم مستقبل تنمية المنظمة وكذلك السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

    ودعا وانغ أيضا إلى التمسك بروح شانغهاي لتعزيز التضامن والتعاون، والسعي من أجل أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، وتعزيز التعاون البراجماتي وكذلك الانفتاح والتكامل ودفع التفاعلات والتعلم المتبادل والتمسك بالعدالة والإنصاف.

    ووافقت القمة على خطة عمل مشتركة مقترحة للفترة من 2021 -2023 للقضاء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لكوفيد-19، ما يظهر ثقة الدول الأعضاء وعزمها على التصدي بشكل مشترك للجائحة وتدعيم التنمية المشتركة، حسبما ذكر.

    كما صدقت القمة أيضا على العديد من الوثائق بشأن مكافحة القوى الثلاث (الإرهاب والانفصالية والتطرف)، ومكافحة المخدرات وضمان أمن البيانات على الصعيد الدولي. وفيما يخص التعاون البراجماتي، وافقت القمة على وثائق تعاونية بشأن الاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي، وقررت أيضا إقامة آلية لاجتماع وزراء الصناعة والطاقة للدول الأعضاء، بحسب وانغ.

    وأصدرت القمة أيضا بيانا بشأن تعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار، وهو ما اقترحته الصين، كما تمت الموافقة على وثائق التعاون بشأن الحماية البيئية والثقافة والسياحة والشباب، ورحبت أيضا باستضافة الصين لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية 2022.

    وختم وانغ بقوله "يظهر هذا التطلع المشترك للدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون بأن تجعل نتائج التنمية للمنظمة تحقق المزيد من النفع للشعوب".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء ضحايا سرطان الثدي يلتقطن صورة جماعية خلال النسخة الخامسة من ضربة فرشاة مدى الحياة في غوادالاخارا، المكسيك، 9 سبتمبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    معلومات عن القوات البحرية المصرية والهندية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك