أسعار النفط العالمية تعود إلى النمو مرة أخرى

عادت أسعار النفط العالمية إلى النمو مساء اليوم الخميس، بعد انخفاض قصير في فترة ما بعد الظهر، ويواصل المستثمرون تقييم احتمالات انخفاض المعروض النفطي في السوق.

موسكو - سبوتنيك . وبحسب بيانات التداول، بحلول 18:24 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر لخام برنت بنسبة 0.92 بالمئة إلى 76.89 دولار للبرميل الواحد، والعقود الآجلة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 1.3 بالمئة إلى 73.17 دولار للبرميل.

وتراجعت خلال النهار، أسعار النفط بنحو 0.5 بالمئة، لكنها عادت بعد افتتاح التداولات في الولايات المتحدة إلى المنطقة "الخضراء".

ويقوم المستثمرون بتقييم احتمال حدوث انخفاض في المعروض من النفط في السوق بعد أن ضرب الإعصار "إيدا" و"نيكولاس"، خليج المكسيك في أواخر آب/ أغسطس وأوائل أيلول/ سبتمبر.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر نفط برنت بنسبة 4 بالمئة، وغرب تكساس الوسيط - بنسبة 5 بالمئة، حيث تسببت الأعاصير في حدوث اضطرابات في إنتاج النفط وإمداداته.

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