المركزي السعودي يعلن تمديد برنامج تحفيزي لتأجيل المدفوعات

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، تمديد أحد تدابير التحفيز، التي استحدثها العام الماضي، للحد من تأثير وباء كورونا على القطاع الخاص عبر تأجيل سداد مدفوعات قروض، لمدة 3 أشهر.

وقال بيان للمركزي السعودي إن التمديد تم لفترة إضافية 3 أشهر، حتى نهاية العام الحالي، وذلك فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، المتأثرة بالقيود المرتبطة بجائحة كورونا.

وأشار المركزي السعودي إلى أن البرنامج منذ إطلاقه في مارس/آذار العام الماضي، تم تطبيقه على أكثر من 100 ألف عقد بإجمالي مدفوعات مؤجلة وصل إلى 174 مليار ريال، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وكان وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، قال إن بلاده شهدت ارتفاعا بنسبة 5.4 % في معدلات الاقتصاد غير النفطي.

وشدد وزير المالية السعودي على أن "رؤية 2030" سيطرت على مستويات العجز المالية العامة للمملكة من 15.8% في العام 2015، إلى 4.5% في العام 2019، متوقعا الوصول إلى مستويات أقل في ميزانية العام الحالي، بعد انحسار الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات أزمة كورونا.