تضاعف عائدات "غازبروم" من تصدير الغاز إلى 28 مليار دولار في 8 أشهر

تضاعفت إيرادات عملاق الطاقة الروسي "غازبروم" من تصدير الغاز، إلى 28.4 مليار دولار في الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب من هذا العام.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا للبيانات التي كشفتها دائرة الجمارك الاتحادية، اليوم الاثنين، ارتفع سعر تصدير الغاز بنسبة 15.2% على أساس شهري في أغسطس إلى 282.4 دولار لكل 1000 متر مكعب.

ونما حجم الغاز المصدر في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بنسبة 11.7% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، ليبلغ 140.6 مليار متر مكعب.

في شهر أغسطس فقط، ارتفعت عائدات الشركة من تصدير الغاز بنسبة 36.2% مقارنة بشهر يوليو/ تموز، وبلغت 4.74 مليار دولار، وزادت كمية الغاز المصدرة في ذات الشهر بنسبة 18% مقارنة بالشهر السابق له، لتبلغ 16.8 مليار متر مكعب.

إذا ما قورنت هذه البيانات بشهر أغسطس 2020، يتبين أن عائدات "غازبروم" تضاعفت ثلاث مرات تقريبا في شهر أغسطس 2021 فقط، لكن كمية الغاز المصدرة انخفضت بنسبة 2.3%.

كانت تكلفة تصدير الغاز في أغسطس 2021 أعلى بكثير من مستوى ربحية تصدير الغاز، التي تراوحت بين 90 و100 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب تقييم الخبراء.

في يوليو، كان سعر الغاز 245.1 دولار لكل 1000 متر مكعب، وفي يونيو/ حزيران بلغ 226.5 دولار، مقارنة بـ199.7 دولار في مايو/ أيار.

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