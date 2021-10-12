صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى نسبة 5.2% بدلا من 5.7% كان قد توقعها في أبريل الماضي.

وأصدر الصندوق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء، وفيه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنفس التقرير الصادر في أبريل.

وبحسب موقع "مصراوي"، توقع التقرير أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.2% خلال العام المالي الجاري، مقابل 5.7% كان توقعها في تقريره الصادر في أبريل الماضي.

وتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.4% خلال العام المالي الجاري.

وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت في تصريحات سابقة أن المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا 3.3% في العام المالي الماضي.

ويتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن يواصل الاقتصاد المصري النمو ليحقق 5.8% في العام المالي 2025- 2026.

وفي سياق آخر، رفع الصندوق من توقعاته لمتوسط معدل التضخم في العام الجاري إلى 4.9% مقابل 4.8% كان يتوقعها في أبريل، وخفض من توقعاته للعام المقبل ليسجل 7% مقابل 7.2%، وحسن الصندوق من توقعاته لمعدل البطالة لتسجل 9.2% هذا العام مقابل 9.4%.

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