"باردة كالثلج"... صحيفة ألمانية تهاجم ميركل

وقالت الصحيفة "أسعار الوقود والكهرباء والغاز وصلت إلى مستويات قياسية! وماذا تفعل أنغيلا ميركل؟ إنها تتجاهل الوضع تماما".

كما لاحظت الصحيفة، أن وزارة الاقتصاد الألمانية لا ترى أيضا أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير، على الرغم من حقيقة أن بعض موردي الغاز قد أفلسوا بالفعل، والبعض الآخر، على سبيل المثال، لا يخدم العملاء الجدد.

وكتبت صحيفة "التابلويد" أن الجمعيات الاقتصادية الألمانية ودعاة المستهلك يتفقون على أن الحكومة يجب أن تتصرف على الفور.

وعلقت أكبر شركة ألمانية للطاقة "E.ON" سابقا إبرام عقود جديدة مع عملاء التجزئة وسط ارتفاع أسعار الغاز.

وقالت ممثلة وزارة الطاقة الألمانية، بيت بارون، إن أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا لا يزال مرتفعا، وأن مرافق تخزين الغاز ممتلئة عند مستوى 75%. وأشارت إلى أن الوزارة لا ترى نقصا في المعروض وأن السلطات تراقب أوضاع السوق.