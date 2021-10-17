ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10.2% من يناير إلى يوليو مقارنة بنفس الفترة في 2020

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تسجيل زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتبلغ 18.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/تموز الفائتين، مقارنة بـ17 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن البنك، "سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021 ارتفاعاً بمعدل 10.2 بالمئة بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.7 مليار دولار، مقابل نحو17.0 مليار دولار خلال الفترة بين يناير ويوليو 2020".

ولفت البنك المركزي إلى تحويلات شهر تموز/يوليو 2021 شهدت تراجعا بمعدل طفيف، بلغ 3.0 بالمئة، حيث سجلت 2.79 مليار دولار، مقابل 2.88 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن الشهر الماضي، ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لأعلى مستوى سنوي لها على الإطلاق.

وكشفت بيانات أولية للبنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال السنة المالية 2020-2021 ‏‏‏إلى 3.7 مليار دولار.

وقال البنك إن التحويلات ارتفعت بنسبة 13.2%‏ مقارنة بالسنة المالية 2019-2020، محققة أعلى مستوى تاريخي لها.

وتحويلات المصريين العاملين في الخارج تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

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