وزير النفط العراقي: نتوقع وصول أسعار النفط إلى 100 دولار في 2022

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إنه يتوقع أن تصل أسعار النفط في عام 2022 إلى 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بانخفاض المخزون العالمي من النفط.

ولفت عبد الجبار إلى أن منظمة "أوبك +" تناقش الطرق التي يمكن اتباعها لجعل أسعار النفط متوازنة، مشيرا إلى أنه لا يوجد قرار حول زيادة الإنتاج فوق المستويات المتفق عليها، وفقا لما ذكرته شبكة "اقتصاد الشرق"، اليوم الأربعاء.

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار: #أوبك+ تناقش الآن طرقاً لجعل أسعار #النفط متوازنة.. والأسعار على المدى البعيد يجب أن تتراوح بين 75 و 85 دولاراً#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/6HCuMgZXk2 — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) October 20, 2021

وقال وزير النفط العراقي إن بغداد ستضع تصورا للميزانية الاتحادية للعام المقبل على أساس أن أسعار النفط ستترواح بين 55 و60 دولارا للبرميل.

وأوضح أن "أوبك+" تعارض أي زيادة إضافية لأسعار النفط فوق المستويات المقبولة.

يذكر أن أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك، جاءت دون 83 دولارا للبرميل، بينما تراجعت عقود خام برنت دون 85 دولارا للبرميل.

© Sputnik صفقة "أوبك +": كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره

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