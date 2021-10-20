سعر البيتكوين يحقق رقما قياسيا جديدا

حقق سعر العملة الرقمية "بيتكوين" رقما قياسيا جديدا، اليوم الأربعاء، بتجاوزه مستوى 65 ألف دولار، وذلك حسبما أفادت بيانات التداول.

واعتبارا من الساعة 16.50 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العملة المشفرة على منصة "بينانس" بنسبة 4.47 بالمئة ليبلغ 65.67 ألف دولار. في الوقت نفسه، كان سعر البيتكوين قد بلغ قبل ذلك بدقائق سعر 66.1 ألف دولار.

هذا وكان سعر "بيتكوين" قد تضاعف في الربع الأول من السنة الحالية: من حوالي 29 ألف إلى 58.7 ألف دولار في نهاية عام 2020. وفي أبريل/نيسان الماضي، سجل رقماً قياسياً تاريخياً بلغ 64.85 ألف دولار. وفي مايو/أيار، فقدت العملة المشفرة ثلث قيمتها: لينخفض سعرها من 57.7 ألف إلى 37.3 ألف دولار.

يذكر، أن "بيتكوين" هي عملة افتراضية، تم استحداثها في عام 2009، وتستخدم أثناء بعض العمليات المالية الإلكترونية، بما في ذلك وشراء البضائع عبر الإنترنت. كما توجد هناك إمكانية لتحويل "بيتكوين" إلى مختلف العملات التقليدية في ساحات خاصة للمزايدات.