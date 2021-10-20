كيف يمكن تطوير مناخ الاقتصاد الإسلامي في روسيا؟

تعتبر المناطق الإسلامية في روسيا مجالًا واعدًا لتنمية الاقتصاد الإسلامي، ولكن لا يوجد حتى الآن تشريعات ذات صلة لتنظيم تطور المناخ الاستثماري وفق الاقتصاد الإسلامي.

تعتبر الشيشان هي الأولى من حيث المناخ الاستثماري الملائم في هذا المجال، توصل إلى هذا الاستنتاج كبار مديري الشركات الروسية والسياسيين الإقليميين ورؤساء منظمات الأعمال الدولية على هامش المنتدى الاقتصادي الإسلامي الروسي الثالث الذي عقد في مدينة جروزني الشيشانية.

وتحدث الخبراء لوكالة "سبوتنيك" كيف يرون الحل للمشاكل الملحة للصيرفة الإسلامية في روسيا ، وما هي الآفاق التي تنتظر الاقتصاد الحلال.

الشيشان كمنطقة رئيسية

أصبحت جمهورية الشيشان المنطقة الرئيسية والأكثر نشاطًا في روسيا في مجال إدخال الاقتصاد الإسلامي. ويتم هنا تطوير مشاريع واسعة النطاق وخرائط طريق لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية.

بدوره، أشار وزير الاقتصاد والتنمية الإقليمية والتجارة في جمهورية الشيشان محمد سليمخانوف إلى أنه لا يمكن لرجال الأعمال المسلمين فقط استخدام مبادئ الاقتصاد الحلال في الجمهورية، بل يجب أن يكون المنتج شاملاً.

وأضاف: "بالنسبة للشيشان، هذه بالفعل مرحلة أخرى في إدخال العمل المصرفي الإسلامي في الحياة الاقتصادية ليس فقط لجمهوريتنا، ولكن لروسيا بأكملها. مهمتنا الأساسية هي أن نشرح للمسلمين كيفية عمل النظام وما هي أهمية الاستثمار في المشاريع الحلال. في الوقت نفسه، من الضروري أن نظهر لغير المسلمين في روسيا أن هذا النوع من الأعمال شفاف تمامًا وآمن ومفتوح للتعاون لممثلي جميع الأديان في بلدنا. لأن مفهوم الربا موجود بين المسيحيين واليهود، وهو مدان في كل مكان. اسمحوا لي أن أؤكد أن الاقتصاد الإسلامي منتج شامل للجميع. يمكن بناء التجارة عبر الحدود على أساسها، فهذا هو المستقبل ".

ووفقا له، لا يمكن أن يتم التطوير النوعي للنظام الاقتصادي الإسلامي دون تدريب الممولين في مجال الصيرفة الإسلامية. لذلك، تعتزم الشيشان تطوير برامج تعليمية في مجال الخدمات المصرفية الحلال: بدون موظفين، حتى التشريعات الحالية بشأن إدارة التمويل الإسلامي ستكون غير ضرورية.

وقال الوزير الشيشاني: "نود التركيز على المكون التعليمي، نحن بأمس الحاجة إلى متخصصين في مجال بناء نظام اقتصادي حلال. فقط مع العدد المطلوب من المتخصصين يكون من المنطقي إدخال تشريعات، على الأقل على المستوى الإقليمي أو على المستوى الاتحادي، بشأن عمل التمويل الإسلامي. بشكل عام، في حالة وجود الموظفين المؤهلين، ستولد المبادرات التشريعية من تلقاء نفسها، انطلاقا من الممارسة".

وفي حديثه عن مشاكل تطوير القوانين ذات الصلة، تابع سليمخانوف: "لقد ناقشنا موضوع التشريع لعدة سنوات متتالية، لكن هذه العملية ليست سريعة، فهي تتطلب الكثير من المشاورات والتفاصيل".

في الوقت نفسه، تخطط غروزني لتطوير مجال التمويل الحلال بنشاط، وليس التركيز على لقب "قاطرة الاقتصاد الإسلامي" في روسيا.

"نعم، يمكن تسمية الشيشان قاطرة الاقتصاد الإسلامي في روسيا، هذه مهمة لمنطقتنا، من بين أمور أخرى، حددها رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف. نحن نفهم أنه يمكننا اليوم أن نقدم أفضل الظروف للاستثمار، وأكثر مناخات الاستثمار متعة، ليس فقط بين المناطق الروسية، ولكن بشكل عام في العالم الإسلامي".

لا تقدم سريع من دون أساس قانوني وتشريعي

تشاطر رئيسة الرابطة الدولية للأعمال الإسلامية مارات كاباييف التوقعات المتفائلة بشأن المناخ لتنمية الاقتصاد الإسلامي في الشيشان: "لكن مع ذلك، أنا متأكدة من أن روسيا بحاجة إلى قوانين تنظم الاقتصاد الإسلامي، فهي ضرورية الآن".

لقد افتتحنا للتو مكتبًا تمثيليًا في الشيشان، ولدينا الكثير من الخطط لتطوير الاقتصاد الإسلامي في هذه المنطقة بالذات. نأمل من خلال الجهود المشتركة أن نتمكن من تنفيذ عدد من المشاريع الواعدة في هذا المجال. نأمل أن يتم دعم مبادراتنا من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وهو جزء من منظمة التعاون الإسلامي. وبالتالي، فإن دخول الاقتصاد الإسلامي في كل من الشيشان والمناطق الإسلامية الأخرى في روسيا إلى المستوى الدولي يمكن أن يتم في السنوات الخمس المقبلة. سنكون قادرين على جذب استثمارات كبيرة إلى النظام الاقتصادي الإسلامي للجمهورية، وستكون مبيعاتها بالفعل بمليارات الدولارات. والآن نحتاج حقًا إلى التشريعات ذات الصلة لفهم المجال القانوني الذي سيعمل فيه النظام الاقتصادي الإسلامي في المناطق الروسية. لا داعي لانتظار المشاريع لتتحرك بسرعة بدون هذا الأساس ".