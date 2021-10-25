ألمانيا تبدأ مفاوضات مع روسيا لتمديد اتفاقية نقل الغاز عبر أوكرانيا

قالت بيات بارون، المتحدثة باسم الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا، اليوم الاثنين، إن الممثل الخاص الألماني لنقل الغاز عبر أوكرانيا، جورج غراف فالدرسي، بدأ مفاوضات لتمديد اتفاق نقل الغاز بين موسكو وكييف بعد انتهاء صلاحيته في عام 2024.

برلين- سبوتنيك. في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو تجري مشاورات مع برلين بشأن نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024.

وقالت بارون في إفادة صحفية: "في أغسطس، أعادت الحكومة الألمانية تعيين جورج غراف فالدرسي مبعوثا خاصا لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا من أجل تنفيذ اتفاق مع الولايات المتحدة لتمديد نقل الغاز بعد عام 2024. هذه المهمة، هي التفاوض على هذه القضية، لكن لا يمكنني إعطاء تفاصيل أخرى الآن".

أصدرت واشنطن وبرلين بيانا مشتركا في يوليو/ تموز بشأن إجراءات دعم أوكرانيا، فضلا عن أمن الطاقة في أوروبا.

واتفق الجانبان على أنه من مصلحة كييف وبروكسل إطالة أمد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد عام 2024، وتعهدت برلين باستخدام نفوذها مع موسكو لتمديد الاتفاق لمدة 10 سنوات.

اتفقت موسكو وكييف في أواخر عام 2019 على تمديد عقد النقل حتى عام 2024، في حين قال رئيس شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، أليكسي ميلر، إن الشركة مستعدة لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا، بناء على الجدوى الاقتصادية والوضع الفني لنظام نقل الغاز في البلاد.

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