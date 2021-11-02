بيسكوف: روسيا تفي بالتزاماتها بشأن الغاز تجاه الاتحاد الأوروبي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، للصحفيين يوم الخميس، أن روسيا تفي بالتزاماتها تجاه أوروبا بشأن الغاز، وأن تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين بزيادة الضخ في منشآت UGS الأوروبية بعد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني سارية المفعول.

في وقت سابق، أصدر بوتين تعليمات إلى شركة "غازبروم" ببدء العمل على زيادة حجم الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض التابعة للشركة في أوروبا والنمسا وألمانيا، بعد الانتهاء من ضخ الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض في روسيا. من جانبه أكد رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، أن الشركة مستعدة للقيام بهذا العمل. وكانت شركة "غازبروم"، أعلنت الجمعة، أنها وصلت إلى المستوى المخطط لاحتياطي الغاز التشغيلي في منشآت التخزين الروسية البالغ 72.6 مليار متر مكعب، لكنها ستستمر في ضخه فيها حتى 8 نوفمبر.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تنوي مواصلة زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد 8 نوفمبر: "روسيا تفي بجميع الالتزامات. وما زالت توجيهات الرئيس في هذا الشأن سارية".