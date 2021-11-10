إعلام: لولا هذا القرار لأصبح بيل غيتس أغنى من إيلون ماسك وجيف بيزوس معا

كشفت وسائل إعلام، بأن ثروة رجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس كانت ستتعدى ثروات إيلون ماسك وجيف بيزوس مجتمعين، لكنه اتخذ قرارا جعله يتأخر عنهم في ترتيب أغنياء العالم.

وحسب موقع "NDTV"، كان الملياردير الأمريكي بيل غيتس سيصبح أغنى من إيلون ماسك وجيف بيزوس معا، لو أنه لم يبع أسهمه في شركة "مايكروسوفت".

وأضاف الموقع أن بيل غيتس، صانع البرمجيات الأول في العالم، كان يمتلك ما يعادل 2.06 مليار سهم في مايكروسوفت في نهاية عام 1998، بعدما استعادت الشركة المرتبة الأولى من شركة أبل في أكتوبر من نفس العام، حسب بيانات "بلومبرغ".

وأكد الموقع أن قيمة حصة غيتس التي كان يمتلكها عام 1998، تقدر الآن بنحو 693 مليار دولار، ولكنه باع الغالبية العظمى من أسهمه قبل مغادرته مجلس الإدارة عام 2020.

وأشار الموقع إلى أن ثروة بيل غيتس (693 مليار) دولار كانت ستتجاوز الآن صافي ثروة إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، البالغة 340.4 مليار دولار، وثروة جيف بيزوس، ثاني أغنى رجل في العالم - 200.3 مليار دولار معا.

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