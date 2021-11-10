معدل التضخم في مصر يواصل الارتفاع

استمر معدل التضخم في مصر بالارتفاع للشهر الثالث على التوالي، وبنسبة 1.7 بالمئة على أساس شهري؛ وعلى أساس سنوي سجل 7.3 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 4.6 في الشهر المقابل من العام الماضي.

القاهرة - سبوتنيك . وأرجعت نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الارتفاع في معدلات التضخم الشهرية، إلى ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.3 بالمئة، وقسم النقل والمواصلات بـ 0.6 بالمئة، وقسم التعليم بنسبة 13.9 بالمئة.

وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي، بسبب ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 13.7 بالمئة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4 بالمئة، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 2.5 بالمئة، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 4 بالمئة؛ فيما ارتفع قسم التعليم بـ 13.9 بالمئة.

وتشهد معدلات التضخم في مصر، في الأشهر الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا؛ رغم استمرارها عند المعدلات المستهدفة رسميا.

وكبحت معدلات التضخم قدرة البنك المركزي المصري على الاستمرار في سياسة خفض سعر الفائدة، طوال العام الجاري.

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