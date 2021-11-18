صندوق النقد الدولي يتوقع انحسار اختلالات العرض والطلب وهدوء التضخم في العام المقبل

يتوقع صندوق النقد الدولي هدوء الاختلالات بين العرض والطلب في عام 2022، الأمر الذي من شأنه تخفيف ضغوط التضخم الحالية.

واشنطن- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس للصحفيين، اليوم الخميس:

بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تتضاءل الاختلالات بين العرض والطلب العام المقبل، وهذا سيساعد في تخفيف ضغوط التضخم.

وأشار رايس إلى أن توقعات التضخم بشكل عام تظل راسخة في معظم الاقتصادات، ولكن استمرار انقطاع الإمدادات قد يغير الوضع بشكل كبير، داعيا البنوك المركزية إلى توخي الحذر بشأن هذه القضية.

وفي معرض حديثه عن الوضع الحالي للاقتصاد، أشار رايس إلى أن ضغوط التضخم قد زادت في معظم البلدان، مؤكدا أن ذلك كان متوقعا جزئيا، لكن في بعض الحالات أصبح الوضع أكثر خطورة مما كان متوقعا.

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