أكد نادي "باريس سان جيرمان" في 3 أغسطس/ آب، أنه تم توقيع عقد مدته 5 سنوات، مع المهاجم البرازيلي نيمار. كما دفع النادي الشرط الجزائي في عقده، والذي يصل إلى 222 مليون يورو (حوال 236 مليون دولار أمريكي)، وبالفعل دفع قيمة الشرط الجزائي ليغادر اللاعب رسميا النادي الكاتالوني "برشلونة" وينتقل رسميا إلى حديقة الأمراء.

وردا على سؤال حول سبب مغادرته نادي "برشلونة" لكرة القدم، قال المهاجم البرازيلي:

"أردت شيئا أكبر".

وأضاف أنه يشكل "تحديا جديدا أكبر" له. وقال أن كل شيء كان "جيدا" في "برشلونة".

وفي الوقت نفسه، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فإن مكسب المهاجم، البالغ من العمر 25 عاما، قد يصل إلى 865000 يورو (أي أكثر من 1 مليون دولار) في الأسبوع الواحد.