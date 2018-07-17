قمة هلسنكي... هل يتحقق أمن الحدود السورية؟

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمن إسرائيل، كما أشاد بموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء الحاجة إلى تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 1974 بين إسرائيل وسوريا عند خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل.

وأضاف نتنياهو "كما أقدر التنسيق الأمني ​​بين إسرائيل وروسيا وموقف الرئيس بوتين الواضح بشأن الحاجة إلى تنفيذ اتفاقيات الفصل لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا".

© Sputnik . لماذا يخاف نتنياهو من السلاح على الحدود السورية

كما قال الرئيس دونالد ترامب لقناة " فوكس نيوز " الأمريكية: "لقد ناقشنا أمورا عدة، من بينها انتشار السلاح النووي في العالم وقضية السلام والحرب، بالإضافة إلى الموضوع السوري والأوكراني الذي أخذ جزءا كبيرا من وقت اللقاء".

ويذكر أن نتنياهو كان قد أعرب عن قلقه سابقا حول مناطق الحدود السورية، حيث صرح أن القيادة السياسية والقيادة العسكرية لإسرائيل على اتصال دائم مع زملائهم في روسيا والولايات المتحدة حول الوضع في المناطق الحدودية في سوريا، حيث يجري هناك قتال بين القوات الحكومية والمعارضة.