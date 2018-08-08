مسرح الفضاء العسكري

أيد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أمس الثلاثاء، فكرة إنشاء قيادة عسكرية تركز على الفضاء.

وقال ماتيس "نحن بحاجة للتعامل مع الفضاء كساحة قتال آخذة في التطور، والقيادة القتالية بالتأكيد أحد الأشياء التي يمكننا إنشاؤها".

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