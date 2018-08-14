العقوبات الأمريكية تلاحق السوق المالي

أظهرت تداولات الأسواق، يوم أمس الاثنين 13 آب/أغسطس، أن سعر صرف اليورو انخفض أمام الدولار، وسط قلق المستثمرين بسبب انهيار الليرة التركية إلى مستوى تاريخي آخر.

وبحلول الساعة 08:07 بتوقيت موسكو (05:07 غرينتش) انخفض سعر صرف اليورو إلى 1.1378 دولار مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق 1.1411 لليورو، كما انخفض سعر صرف الدولار أمام الين الصيني إلى 110.25 ين مقارنة مع 110.81 ين في الإغلاق السابق. وارتفع مؤشر الدولار (يقيس قيمة الدولار مقابل سلة العملات الست الرئيسية) بواقع 0.14 بالمئة إلى 96.49 نقطة.

وقال النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، خلال مشاركته في برنامج "مساء يوم الأحد مع فلاديمير سولوفيوف" الذي تم بثه يوم الأحد الماضي، على قناة "روسيا — 1" التليفزيونية: "لقد خفضنا إلى الحد الأدنى وسنواصل خفض استثماراتنا في الاقتصاد الأمريكي والأوراق المالية الأمريكية وزيادة حجم المدفوعات ليس بالدولار الأمريكي، وإنما بالعملة الوطنية وبعملات أخرى، بما في ذلك العملة الأوروبية".

كما هبطت أسواق الأسهم الخليجية يوم الأحد السابق، متضررة بضعف عام في الأسواق الناشئة، مع إحجام المستثمرين عن الأصول التي يرونها تنطوي على مخاطر بسبب الخلاف الدبلوماسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وتركيا.