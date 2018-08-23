لا تتوقف عن الحلم...قد يصبح واقعا!

وستعرض في المتجر مجموعة صغيرة مختارة من الكتب لجذب السياح الأثرياء والمتعلمين، منها المخصصة للفن والتصميم والطعام والأسلوب، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي غارديان".
اقرأ تفاصيل الخبر هنا وظيفة أحلامك بانتظارك… جزر المالديف تقدم شاغرا للعمل
تم فتح شاغر عمل لبائع كتب في منتجع فاخر في با أتول، جزر المالديف.
وستعرض في المتجر مجموعة صغيرة مختارة من الكتب لجذب السياح الأثرياء والمتعلمين، منها المخصصة للفن والتصميم والطعام والأسلوب، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي غارديان".
اقرأ تفاصيل الخبر هنا وظيفة أحلامك بانتظارك… جزر المالديف تقدم شاغرا للعمل
أعلن نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسييف، اليوم الأربعاء، أن رد روسيا على العقوبات هو إنشاء نظام مالي داخلي مستقل حقا، لا يعتمد على النظام المالي العالمي، بشكل مطلق.
وقع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان على وثيقة تعدل بند إصدار ترخيص السلاح.
كشف الناشط، الخبير العسكري، المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، دانيال إلسبرغ، عن معلومات حول إعداد ضربة أمريكية على الاتحاد السوفييتي مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، مازحا، إن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بإقامة دولة موحدة قد يؤدي إلى ظهور، في غضون سنوات قليلة، رئيس وزراء إسرائيل اسمه محمد، وفقا لموقع "أكسيوس".
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