كابوس الولايات المتحدة ليلا ونهارا

وقالت ناويرت في مؤتمر صحفي: "نحن ضد أن يشتري شركاؤنا وحلفاؤنا حول العالم منظومات "إس-400"".
إقرأ التفاصيل: واشنطن لا تستبعد فرض عقوبات ضد عدد من الدول بسبب شراء "إس-400"
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، أن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات ضد عدد من دول العالم بسبب شراء أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية.
وقالت ناويرت في مؤتمر صحفي: "نحن ضد أن يشتري شركاؤنا وحلفاؤنا حول العالم منظومات "إس-400"".
إقرأ التفاصيل: واشنطن لا تستبعد فرض عقوبات ضد عدد من الدول بسبب شراء "إس-400"
صعدت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية المريرة، يوم أمس الخميس، عبر تطبيق رسوم جمركية عقابية نسبتها 25 في المئة على سلع قيمتها 16 مليار دولار من كل دولة على الأخرى، حتى في الوقت الذي استأنف فيه مسؤولون متوسطو المستوى من الجانبين المحادثات في واشنطن.
تم فتح شاغر عمل لبائع كتب في منتجع فاخر في با أتول، جزر المالديف.
أعلن نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسييف، اليوم الأربعاء، أن رد روسيا على العقوبات هو إنشاء نظام مالي داخلي مستقل حقا، لا يعتمد على النظام المالي العالمي، بشكل مطلق.
وقع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان على وثيقة تعدل بند إصدار ترخيص السلاح.
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