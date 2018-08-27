كفر زيتا... الكلور جاهز يا معلم

قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، إن مركز المصالحة الروسي كان يعلم بوجود خبراء أجانب في إدلب، لتنظيم هجمات كيميائية وهمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه يجري تحضير ضربة على كفر زيتا جنوبي إدلب، خلال اليومين المقبلين بأسلحة حرارية مسممة، مضيفا: "هناك مجموعات من القاطنين شمالي إدلب سيشاركون في الهجوم الكيميائي".

بعد الهجوم الكيميائي الذي يجري تحضيره في سوريا، سيرتدي بعض الناس خوذا بيضاء، ليصوروا مقاطع فيديو يتم نقلها لوسائل إعلام عربية وناطقة باللغة الإنجليزية".

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