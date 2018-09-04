مقاتلة "سو-35" كابوس أمريكا الجديد

وأشارت المجلة الأمريكية أن وجود هذا النوع من الطائرات لدى القوات الجوية الصينية يعزز قوة وقدرات الصين في منطقة شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وصفت مجلة "The National Interest " الأمريكية، المقاتلة الروسية الجديدة "سو-35" بالكابوس الجديد الذي سيؤرق الولايات المتحدة وقواتها الجوية في المنطقة الآسيوية.
وأشارت المجلة الأمريكية أن وجود هذا النوع من الطائرات لدى القوات الجوية الصينية يعزز قوة وقدرات الصين في منطقة شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
قال جاويش أوغلو إن "حاجة تركيا إلى منظومة "إس 400" الروسية ليست خيارا وإنما ضرورة".
قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، إن مركز المصالحة الروسي كان يعلم بوجود خبراء أجانب في إدلب، لتنظيم هجمات كيميائية وهمية.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس، أن إسرائيل ما زالت تأمل أن تعترف الولايات المتحدة بأحقيتها في السيادة على هضبة الجولان، بعد أن قال مسؤول أمريكي بارز إن هذه المسألة لا يجري بحثها في واشنطن في الوقت الراهن.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، أن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات ضد عدد من دول العالم بسبب شراء أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)