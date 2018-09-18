روسيا وتركيا تتفقان حول إدلب... بدوننا؟!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب المباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: توصلنا مع أردوغان لحل جدي ومتفق عليه بشأن إدلب.

وقال بوتين بمؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع أردوغان: "نحن على وجه الخصوص ركزنا على الأوضاع في محافظة إدلب، مع أخذ تواجد تشكيلات مسلحة كبيرة هناك وبنيتهم التحتية بعين الاعتبار. وخلال محادثات اليوم، مشاورات اليوم، تمكنا من التوصل لقرار جاد، والتقدم في حل مشكلة حادة، والتوصل لقرار متفق عليه".

وقال الرئيس بوتين: روسيا وتركيا تتفقان على خط فصل منزوع السلاح بين المعارضة المسلحة والجيش الحكومي في إدلب.

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