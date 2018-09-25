لندن تبدأ بتنفيذ برنامج "إعادة توطين" لعناصر "الخوذ البيضاء"

تستعد الحكومة البريطانية لاستضافة أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" وأفراد أسرهم العاملين في سوريا، وفقا لبيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة التنمية الدولية.

"وجاء في البيان، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "وفقا لبرنامج إعادة التوطين الحالي للأشخاص المعرضين للخطر، تعمل وزارة الشؤون الداخلية، إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ووزارة التنمية الدولية ووزارة الإسكان، على إعادة توطين (إلى بريطانيا) الأسر (أفراد من ذوي الخوذ البيضاء).

لذا، دعا رئيس وزارة الخارجية البريطانية، جيريمي هانت، نشطاء "الخوذ البيضاء" على أنهم "أبطال عصرنا".

وقال الوزير "إنهم يحظون بالاحترام لشجاعتهم، وإنقاذ الأرواح، وقد تم ترشيحهم لجائزة نوبل للسلام، ونحن سعداء بأن أول "الخوذ البيضاء" سوف ينتقلون إلى بريطانيا".