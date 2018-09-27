"غوغل" تحتفل بعيد ميلادها الـ 20

يحتفل "غوغل"، محرك البحث الذي غير عالم الإنترنت، اليوم الخميس، بعيد ميلاده العشرين.

يقول ماثيو هايكي، الباحث الأمني والمؤسس المشارك لشركة الأمن الإلكتروني "هاكر هاوس" (Hacker House) في حديثه مع "سبوتنيك"، إن "غوغل" شركة رئيسية لتكنولوجيا الإنترنت، التي توفر متصفحات الويب والهواتف الذكية ومحركات البحث وغير ذلك الكثير. كما أنه يشبه أيضا إلى حد كبير "الأخ الأكبر"، حيث يجمع المعلومات عنك وعما يعجبك وما لا يعجبك.

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وبشكل افتراضي، يقع اختياره على كثير من المعلومات الحساسة التي لا يعرفها الكثير من المستخدمين. مثال على ذلك، هو تاريخ ومكان موقعك. في معظم الأوقات التي تستخدم فيها الخرائط وميزات البحث، يتم الاحتفاظ بسجل لهذه البيانات عبر الإنترنت.

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تمتلك "غوغل" في الأساس نافذة على حياة عدد لا يحصى من الناس وكل ما يخصهم — العادات الشخصية وتفضيلات الأكل ومواقع السفر…إلخ.

باعتبارها واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا اليوم، من المهم أن تبذل "غوغل" قصارى جهدها للاحتفاظ بالقيم الأساسية لإنترنت مجاني ومفتوح ومتاح للجميع.

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وهذا يشمل عدم التلاعب بسلوك المستخدم بما يتناسب مع إعدادات الاستخدام.