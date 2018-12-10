سيدي الرئيس! الروس هم "السترات الصفراء"!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاستثمارات في حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بما في ذلك بناء الجدار ضد المهاجرين وتدفق المخدرات، تقدر بنحو 25 مليون دولار، مؤكدا أن هذا المبلغ سيسترد في غضون شهرين فقط.