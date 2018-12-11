لا صداقة...لا كيرتش

وقّع الرئيس الأوكراني، بيتر بوروشينكو، يوم أمس، على قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا اعتبارا من 1 نيسان/أبريل من العام المقبل.

وكتب بوروشينكو على حسابه في تويتر:" قانون أوكرانيا رقم 0206 حول وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا" تم التوقيع عليه".

اقرأ التفاصيل — بوروشينكو يوقع على قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا