لا صداقة...لا كيرتش

وكتب بوروشينكو على حسابه في تويتر:" قانون أوكرانيا رقم 0206 حول وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا" تم التوقيع عليه".
اقرأ التفاصيل — بوروشينكو يوقع على قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا
وقّع الرئيس الأوكراني، بيتر بوروشينكو، يوم أمس، على قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا اعتبارا من 1 نيسان/أبريل من العام المقبل.
وكتب بوروشينكو على حسابه في تويتر:" قانون أوكرانيا رقم 0206 حول وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا" تم التوقيع عليه".
اقرأ التفاصيل — بوروشينكو يوقع على قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا
رفعت الولايات المتحدة روسيا من قائمة الدول التي تنصح مواطنيها بـ"إعادة النظر" في السفر إليها.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين 10 كانون الأول/ديسمبر، إن روسيا تعتبر الاحتجاجات في فرنسا شأنا داخليا، مؤكدا أنها لم ولن تتدخل في شؤون الدول الأخرى.
شهدت البورصة الأمريكية، في الأشهر الأخيرة، سلسلة من الانخفاضات. وبحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت "الحمى" تهدأ، بل وأظهر السوق نموًا أيضا.
هددت الولايات المتحدة بأنها ستعلق التزاماتها تجاه معاهدة الصواريخ ما لم تقم روسيا بالامتثال للاتفاقية خلال 60 يوما.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)