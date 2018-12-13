بومبيو...و"الحكومات الفاسدة"

وأضاف، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "سنبني تحالفا لمواجهة صواريخ إيران الباليستية، ومواجهة الأساليب الخبيثة الأخرى".
اقرأ التفاصيل — بومبيو: سنشكل تحالفا لمواجهة إيران
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن ستواصل بلا توقف جهودها لبناء تحالف دولي لمواجهة إيران.
وأضاف، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "سنبني تحالفا لمواجهة صواريخ إيران الباليستية، ومواجهة الأساليب الخبيثة الأخرى".
اقرأ التفاصيل — بومبيو: سنشكل تحالفا لمواجهة إيران
انخفض تصنيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 20%، وذلك على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء".
أصدرت محكمة في مقاطعة كولومبيا الفيدرالية، حكما ضد الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز (الاسم الحقيقي ستيفاني كليفورد)، وألزمتها بدفع الرسوم القانونية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن الكرملين لا يتفق مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول هدر روسيا وفنزويلا للأموال.
أعرب نائب البرلمان الأوكراني من "الحزب الراديكالي"، إيغور موسيتشيك، عن أمله في تدمير جسر القرم من قبل "فضائيين".
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