بومبيو...و"الحكومات الفاسدة"

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن الكرملين لا يتفق مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول هدر روسيا وفنزويلا للأموال.