قدامك خيارين: يا "التيار الشمالي" يا تعيشي

قال ريتشارد غرينيل، سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا، يوم أمس الثلاثاء، في حديثه مع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، إن "العقوبات الأمريكية المحتملة ضد الشركات الألمانية المشاركة في بناء "التيار الشمالي - 2"، إنما هو أمر ناجم عن قلق واشنطن بشأن أمن الطاقة في أوروبا وعبور خط الغاز الروسي عبر أوكرانيا".

وقالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، في وقت سابق، أن هناك تباينا بين برلين وواشنطن في وجهات النظر فيما يتعلق بهذا الشأن.

في الوقت نفسه، لم يرد السفير الأمريكي على السؤال حول نوع العقوبات التي يمكن فرضها على الشركات الألمانية.

إلا أنه أشار إلى أن بناء "التيار الشمالي — 2" يهدف فقط إلى إنشاء طريق بديل لنقل الغاز إلى أوروبا، متجاوزًا أوكرانيا. مضيفاً "أنه بالإضافة إلى "التيار التركي"، فإن عبور "الوقود الأزرق" عبر أوكرانيا سيصبح غير ضروري تقريباً، وأن "وجود خط أنابيب الغاز لن يؤثر فقط على ألمانيا بل على أوروبا بأسرها، حيث يعارض الكثيرون تنفيذ هذا المشروع".