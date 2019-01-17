"أرامكو" السعودية تبدأ بتداول الغاز الطبيعي المسال

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، خلال استقبال بعثة تجارية روسية إلى المملكة العربية السعودية، إن شركة "أرامكو" السعودية، قد تبدأ بتجارة الغاز الطبيعي المسال في عام 2020.

"وقال الوزير: "آمل أن نستكمل هذه الصفقة في عام 2019 (مساهم كبير في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي)، ونرى أن شركة "أرامكو" السعودية تمثل أحد الأطراف الرئيسية في السوق. وبغض النظر عما إذا كانت هذه المعاملة ستتم أم لا، سوف تصبح شركة "أرامكو" المساهم الأساسي في سوق الغاز من حيث الإنتاج والتداول. ومن المرجح أن تكون المساهمة الأولى من نوعها، وستكون مفاجأة سارة إذا تحقق ذلك، على سبيل المثال، في عام 2020".

كما أشار إلى أن السعودية تتفاوض على مشاريع للغاز الطبيعي المسال مع الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا ودول أخرى حول العالم.