رائدة فضاء يزداد طولها... فما السبب

لم تمر أول رحلة فضاء للرائدة الأمريكية آن ماكلين بدون مفاجآت. إذ قالت في تغريدة على حسابها "تويتر" أنها نمت بنحو خمسة سنتيمترات خلال إقامتها على متن محطة الفضاء الدولية.

وفقا لماكلين، أصبح معلوما عن النمو المتزايد عند فحص الطاقم وبدلات الفضاء بحيث تكون مناسبة بشكل صحيح قبل الانطلاق إلى الفضاء، في إطار البرنامج الأمريكي المقرر في نهاية مارس/آذار — بداية /نيسان/أبريل.

وقالت رائدة الفضاء: "كنت أطول بمقدار بوصتين (5 سم) مما كنت عليه قبل رحلتي".

وذلك نظراً لتقلص الحمل على العمود الفقري في حالة انعدام الوزن بين رواد الفضاء، فإن المسافة بين الفقرات تزداد. وبالتالي، يزداد الطول أيضا.

والجدير ذكره أن هذه ظاهرة مؤقتة يجب مراعاتها قبل العودة إلى الأرض. إذ أنه يتم تركيب المقاعد لكل فرد من أفراد الطاقم قبل قيام الرحلة.