بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل...أنظاره تتجه نحو الجولان

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه آن الأوان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

قال ترامب بتغريدة على "تويتر" "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة علىهضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!".

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مرتفعات الجولان غير مسؤول، ويمكن أن يؤثر سلبًا على الشرق الأوسط ويزعزع استقرار الوضع.

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